Doğada huzur bulmak isteyenler tabiat parklarını tercih ediyor

Yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin bir ortamda tabiatın doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, tabiat parklarının artık bölge turizmine önemli katkılar sunan cazibe merkezleri konumuna geldiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı yeni yatırımlarla tabiat parklarının insanların rahat edebilecekleri alanlar haline getirildiğini vurgulayan Başyiğit, bu sayede tabiat parklarını ziyaret edenlerin sayısının yıllık 1 milyon seviyelerine ulaştığını belirtti.

Ziyaretçi sayısında yüzde 86'ya varan artış

Bölge müdürlüklerine bağlı Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki tabiat parklarının 2018 yılında yoğun ilgi gördüğünü anlatan Başyiğit, geçen yıla göre ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Tabiat parklarının her ne kadar turizme hizmet etse de korunan alanlar statüsünde olmaları nedeniyle doğal güzelliklerinin bozulmaması için çaba gösterdiklerini belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Tabiat parkları, ülkemizin doğal güzelliğe sahip özel alanları. Bu yerlerin insanların ziyaretine açılması bakımından son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı önemli yatırımlara imza attı. Tabii ki bu yatırımlar yapılırken hazırlanan planlara sadık kalındı. İnsanlar buralara yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen yıl 8 ayda 506 bin 770 ziyaretçi ağırlayan tabiat alanlarımızı bu yıl aynı dönemde 778 bin 464 kişi ziyaret etmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre bazı tabiat parklarımızı ziyaret eden kişi sayısında yüzde 86'ya varan artış söz konusu."

"İnsanlarımız doğamızı korumalılar"

Başyiğit, tabiat parklarının toplumun her kesimi tarafından korunması gerektiğinden bahsederek, şunları söyledi:

"İnsanlarımız yatırımlarla çok güzel alanlar haline gelen doğamızı korumalılar. Zarar vermeme noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Maalesef özellikle çöp konusunda sorumsuz şekilde hareket edenler var. Plastik şişeleri ve diğer çöpleri doğaya atıyorlar. Yine yaptığımız tesislere zarar verenler bulunuyor. Bu doğa bütün insanlığa ait, bozmadan gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor."

Kaynak: AA