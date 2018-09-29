Türk sinemasına 14 yılda 430 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı ve Türkiye'de sinema sektörünün tek fon kaynağı olan sinema destekleri, Türk sinemasının son yıllardaki gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türk sinemasına 2004-2018 yıllarında aktarılan toplam destek miktarı 430 milyon liraya ulaştı. Sadece 2017'de verilen destek ise 55,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Sinemada yeni destek başvuruları başladı

Sinema desteklerine ilişkin yeni bir duyuruya çıkan Bakanlık, "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen", "Yapım Sonrası", "Senaryo ve Diyalog Yazım", "Araştırma-Geliştirme", "Animasyon Film Yapım", "Belgesel Film Yapım" ve "Kısa Film Yapım" türlerinde destek almak isteyenlerin başvurularını 5 Kasım'a kadar kabul edecek.

Başvurular, bürokrasiyi azaltmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla geçen yılın temmuz ayında başlatılan uygulamayla, "e-Devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler ise "http://www.sinema.gov.tr" adresinde yer alıyor.

Sağlanan milyonlarca liralık destekle sinema sektörüne "can suyu" olan fona, bu dönemde de rekor başvurunun yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin "gurur" yapımları Bakanlık destekli

Bakanlığın bugüne kadar desteklediği filmler arasında drama dalında en çok izlenen film unvanını elinde bulunduran "Ayla", 2016 yılının en çok izlenen filmi "Dağ 2", Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile dönen "Kış Uykusu" ve Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü kazanan "Bal" filmi de yer alıyor.

Ayrıca Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı" da dahil olmak üzere, son 5 yılda Türkiye'yi Oscar'da temsil eden tüm filmler, Bakanlık destekli yapımlar olarak da ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA