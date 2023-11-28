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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.11.2023 15:00

Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı

Denizli’nin meşhur sokaklarından birinde dolaşırken hoş bir türkü çalındı kulağımıza. Sesi takip ettiğimizde de 39 yıllık bir kaset dükkanında bulduk kendimizi. Yıllar önce olduğu gibi sadece kaset satışı yapan, içeri girdiğiniz anda zamanı ve teknolojiyi unutturan nadir yerlerden birini ziyaret ettik…

Selma Sarıoğlu
Selma Sarıoğlu
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Okuma süresi

Teknolojinin gelişmesiyle her şey çok hızlı tüketilir oldu. Eskiden her ortamda, istediğimiz müziği dinleyemezdik. Ancak şimdi her şarkıyı cebimizde gezdiriyor, bir ortamda duyduğumuz şarkının ne olduğunu bile kolayca öğrenebiliyoruz.

Buna sahip olmak büyük bir konfor olsa da, kaset dönemine tanıklık edenler için kalemle kaset sarmanın, teyp başında pür dikkat müzik dinlemenin verdiği duygu bambaşka…

Yaşça büyüklerimizin gözleri parlayarak anlattıkları o güzel hatıralar, çoğu zaman bir kaset veya radyo anlatısına götürür bizleri. Günümüzde kasetle hiç tanışmamış yeni nesle, tuhaf gelir bu durum. Bir şarkı için verilen uğraşlar artık bize çok yabancı. Çünkü teknolojiye ayak uyduramayan her şey zamanla rafa kalkıyor. Ve teknolojinin içine doğan çocuklar kendinden önceki sistemleri tanıyamıyor.

Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı

Bundan 20-30 sene öncesinde neredeyse her mahallede olan kasetçiler günümüzde yok denecek kadar az. Kaset satan bazı dükkanlar var elbette fakat bu dükkanlar kaset yanında plaklar, pikaplar ve teknolojik bazı cihazlar da satıyor. Eskiden olduğu gibi sadece kaset satışı yapan, içine girdiğiniz anda zamanı ve teknolojiyi unutturan nadir dükkanlardan birini ziyaret ettik…

Bir kapıyla zamanda yolculuk

Bundan tam 39 yıl önce Erdoğan Ulutaş, “Doğan Kaset” adıyla bir kaset dükkanı açtı. O zamanlarda oldukça popüler bir işti kasetçilik. Kimi sevdiğine doldurturdu kasetleri, kimi de kendisi için. Kasete ses kaydı yaptırmak da oldukça meşhurdu. Kasetler, zaman geçtikçe yerini önce CD ve mp3 çalara daha sonra internete bıraktı.

Zamanla müşterisi azalsa da, bu dükkan teknolojiye direnerek, gelecek nesillere kaseti tanıtmaya devam ediyor. 39 yıl önce önünde kuyruklar olan bu kaset dükkanı, yıllardır aynı dükkanda, aynı düzeninde kalmayı başarmış.

Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı

Bu işin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Erdoğan Ulutaş, her akşamüstü dükkanının önüne çıkardığı hoparlörüyle mahalleliye de türkülerini dinletiyor. Yıllardır süregelen bu durum önünden geçen herkesi çok memnun ediyor. Doğan Kaset’in bugünlerde müşterisi azalsa da mahalleliyi müzik zevkinden mahrum bırakmıyor.

Mahalleliye müzik dinletisi

Özellikle insanların işten, okuldan geldiği ve kimsenin uyumadığı saatleri tercih ettiğini söyleyen Ulutaş, bu zamana kadar kimseden bir şikayet almadığını, aksine özellikle komşularının bu durumdan çok hoşnut olduğunu anlattı.

Şimdilerde kendisini sadece kıymetini bilen ve eski zamanları özleyenler ziyaret ediyor. Başka illerden de kaset meraklıları bu dükkana çok sık geliyor. Kasetleri dükkanındaki raflara itinayla dizerek müşterilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı

Eskiden bu işin bambaşka olduğunu vurgulayan Ulutaş, Özellikle yeni bir albüm yapıldığında Doğan Kaset gibi pek çok dükkanın önünde sıralar olur, bir albümün günde 100’den fazla kaseti satıldığını söyledi.

Bu işten para kazanma döneminin çoktan geçtiğini ifade eden Ulutaş, bu işi çok sevdiği için devam ettirdiğini ve sağlığı el verdiği müddetçe sürdüreceğini anlattı. 

Nostalji insana iyi geliyor

Moral bozukluğu, fiziksel ağrı ve kronik rahatsızlıklar… Neredeyse her insanda zaman zaman görülen bu rahatsızlıkların ilacı biraz eski zamanlarda gezinmek olabilir.

Araştırmalara göre nostalji, insana iyi geliyor. Böyle mekanlarda bulunmak insanın ağrı ve acı duygusunu azaltacak kadar etkili.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Kamera
Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
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Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı
Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı
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