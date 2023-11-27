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Kültür-Sanat
AA 27.11.2023 22:48

Piyanist Büşra Kayıkçı'nın yeni albümü "Places" müzikseverlerle buluştu

Dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı'nın yeni albümü "Places" (Mekanlar) dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Piyanist Büşra Kayıkçı'nın yeni albümü "Places" müzikseverlerle buluştu
[Fotograf: AA]

Warner Music Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, modern ve klasik müzik bestecisi Kayıkçı'nın yeni çalışması, Warner Classics etiketiyle yayınlandı.

Kovid-19 salgınında kısıtlamalar esnasında albümün parçalarına hazırlanan genç sanatçı, bestelerini müzik ve mimariyi birlikte kurgulayan bir düşünceyle hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıkçı, albümün çıkış şarkısı "Fernweh" ile ilgili duygularına ve sürece dair şunları kaydetti:

"Almanca bir kelime olan 'Fernweh', uzak yerlere duyulan karşı konulmaz bir arzu ve özlem hissini ifade ediyor. Bu parça ve yeni albümümün neredeyse tamamı pandemi döneminde yazıldı. Fernweh, deniz kenarında geçirdiğim vakitlere dair duyduğum yoğun ve derin özlemimi ifade ediyor. Denizi seyretmek benim en önemli ilham kaynaklarımdan biridir ve bana sonsuzluk hissi verir. Fakat elbette pek çoğunuz gibi ben de karantina sürecini evde kızımla beraber geçirdim ve maalesef evimiz sahile çok uzaktı. Öte yandan kızım da bu dönemde ortaya çıkan tüm çalışmalarımın ve yazma süreçlerimin ilk şahidi, ilk dinleyicisi oldu. Bir çocuğun neşe saçan ruhunun, tüm olumsuzluklara rağmen ebeveynlerini ayakta tutabiliyor olması beni hep çok etkilemiştir. Teşekkürler Menesse!"​​​​​​​

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