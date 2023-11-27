İngiltere ve Yunanistan 2 bin 500 yıllık heykeller için masada

Guardian'da yer alan habere göre Starmer'le Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in danışmanları Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Starmer'ın ekibinin olası bir kiralama anlaşmasına karşı çıkmayacaklarını muhattaplarına ilettiği ifade edildi.

Financial Times'a konuşan Starmer'e yakın bir kaynak, "Britanya ve Yunanistan hükümetlerinin bir kiralama anlaşmasına varması durumunda anlaşmanın önünde durmayacağız" ifadelerini kullandı.

British Museum Müdürü George Osborne'la Yunan yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddiası her iki ülkenin basınında da yer almıştı.

Guardian, Yunanistan lideri Miçotakis'in pazartesi günü Londra'da Başbakan Rishi Sunak'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme taşıyacağını aktardı.

Heykellerin karşılığında bazı eserler alınacak

İddiaya göre İngiltere, 2 bin 500 yıl önce Atina'da oyulan Parthenon Heykelleri'ni uzun vadeli bir kiralama anlaşmasıyla Yunanistan'a gönderecek. Karşılığında Yunanistan'ın elindeki bazı eserler de Londra'da sergilenecek.

Anlaşmaya konu olan birçok tarihi eserin yıllardır müze depolarında tutulduğu ve daha önce hiç gün yüzüne çıkmadığı belirtiliyor.

Ancak olası bir kiralama anlaşmasına Atina sıcak bakmıyor.

Yunanistan hükümetinden bir kaynak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Yunanistan arasında tarihi eserlerin sahipliği konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. Hükümetimiz, 19. yüzyılda Lord Elgin tarafından çalındığı düşünülen eserler için asla bir kiralama anlaşmasını kabul etmeyecek. British Museum ise koleksiyonundaki eserlerin sahipliğinden vazgeçmenin yasal olarak mümkün olmadığını öne sürüyor" diye konuştu.

İngiltere'de 1963'te yürürlüğe giren "elden çıkarma yasası" müzelerdeki eserlerin ait oldukları ülkelere dönüşünü engelliyor.

Starmer'dan önceki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de heykellerin iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

Miçotakis: Mona Lisa'yı ikiye bölmek gibi

Resmi temaslarda bulunmak için Londra'ya giden Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis, BBC'ye verdiği röportajda heykellerin geri dönüşüne ilişkin konuştu.

Miçotakis, Parthenon Heykelleri'nin British Museum'da tutulmasının "Mona Lisa'yı ikiye bölmeye" benzer bir "sanatsal barbarlık" olduğunu söyledi.

Yunanistan lideri, "Eğer size Mona Lisa'yı ikiye bölüp yarısını Louvre'da yarısını da British Museum'da sergileyeceğimizi söylesem, izleyicileriniz tablonun güzelliğini yine de takdir eder miydi?" dedi.

Müzakerelerle ilgili konuşan Miçotakis, "Müzakerelerde istediğimiz ölçüde ilerleme kaydedemedik. Ben sabırlı bir adamım ve zaten yüzyıllardır bekliyoruz. Bu konudaki ısrarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Atina heykellerin geri verilmesi için ilk resmi başvuruyu 1983'te yapmıştı.