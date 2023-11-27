Hafif Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Guardian, Financial Times, Independent 27.11.2023 08:02

İngiltere ve Yunanistan 2 bin 500 yıllık heykeller için masada

İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, 1800'lerin başında Yunanistan'dan kaçırılan ve British Museum'da sergilenen antik eserlerin Atina'ya dönüşü için yapılacak bir kiralama anlaşmasına karşı çıkmayacağı ifade edildi.

İngiltere ve Yunanistan 2 bin 500 yıllık heykeller için masada
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Guardian'da yer alan habere göre Starmer'le Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in danışmanları Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Starmer'ın ekibinin olası bir kiralama anlaşmasına karşı çıkmayacaklarını muhattaplarına ilettiği ifade edildi.

Financial Times'a konuşan Starmer'e yakın bir kaynak, "Britanya ve Yunanistan hükümetlerinin bir kiralama anlaşmasına varması durumunda anlaşmanın önünde durmayacağız" ifadelerini kullandı.

British Museum Müdürü George Osborne'la Yunan yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddiası her iki ülkenin basınında da yer almıştı.

Guardian, Yunanistan lideri Miçotakis'in pazartesi günü Londra'da Başbakan Rishi Sunak'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme taşıyacağını aktardı.

Heykellerin karşılığında bazı eserler alınacak

İddiaya göre İngiltere, 2 bin 500 yıl önce Atina'da oyulan Parthenon Heykelleri'ni uzun vadeli bir kiralama anlaşmasıyla Yunanistan'a gönderecek. Karşılığında Yunanistan'ın elindeki bazı eserler de Londra'da sergilenecek.

Anlaşmaya konu olan birçok tarihi eserin yıllardır müze depolarında tutulduğu ve daha önce hiç gün yüzüne çıkmadığı belirtiliyor.

Ancak olası bir kiralama anlaşmasına Atina sıcak bakmıyor.

Yunanistan hükümetinden bir kaynak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Yunanistan arasında tarihi eserlerin sahipliği konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. Hükümetimiz, 19. yüzyılda Lord Elgin tarafından çalındığı düşünülen eserler için asla bir kiralama anlaşmasını kabul etmeyecek. British Museum ise koleksiyonundaki eserlerin sahipliğinden vazgeçmenin yasal olarak mümkün olmadığını öne sürüyor" diye konuştu.

İngiltere'de 1963'te yürürlüğe giren "elden çıkarma yasası" müzelerdeki eserlerin ait oldukları ülkelere dönüşünü engelliyor.

Starmer'dan önceki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de heykellerin iade edilmesi gerektiğini söylemişti. 

Miçotakis: Mona Lisa'yı ikiye bölmek gibi

Resmi temaslarda bulunmak için Londra'ya giden Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis, BBC'ye verdiği röportajda heykellerin geri dönüşüne ilişkin konuştu.

Miçotakis, Parthenon Heykelleri'nin British Museum'da tutulmasının "Mona Lisa'yı ikiye bölmeye" benzer bir "sanatsal barbarlık" olduğunu söyledi.

Yunanistan lideri, "Eğer size Mona Lisa'yı ikiye bölüp yarısını Louvre'da yarısını da British Museum'da sergileyeceğimizi söylesem, izleyicileriniz tablonun güzelliğini yine de takdir eder miydi?" dedi.

Müzakerelerle ilgili konuşan Miçotakis, "Müzakerelerde istediğimiz ölçüde ilerleme kaydedemedik. Ben sabırlı bir adamım ve zaten yüzyıllardır bekliyoruz. Bu konudaki ısrarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Atina heykellerin geri verilmesi için ilk resmi başvuruyu 1983'te yapmıştı.

ETİKETLER
İngiltere Yunanistan
Sıradaki Haber
Ateşkesin ardından Gazzeliler evlerinin enkazını inceliyor: Yeniden inşa edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Avustralya, serbest kalan sığınmacıların takibi için 168 milyon dolar bütçe ayırdı
10:16
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
10:12
Bakan Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız
10:10
Almanya, İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi
10:06
Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
İskenderun Körfezi'nde denizle kara birleşti
İskenderun Körfezi'nde denizle kara birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ