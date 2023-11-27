Ateşkesin ardından Gazzeliler evlerinin enkazını inceliyor: Yeniden inşa edeceğiz

"Nerede yaşamak istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz? Altına sığınacağımız bir çadır yapmak için bir tahta bile yok. Seslendiğimiz kimse canlı değil. Allah'a yemin ederim ki, bir ailenin altına sığınacağı herhangi bir şeyden eser kalmadı"

Bu sözler, İsrail'in saldırılarında yerle bir olan evinin enkazına geri dönen Tehani en-Neccar isimli Filistinli kadına ait.

5 çocuk annesi olan 58 yaşındaki Tehani, ateşkes kapsamında Gazze'de 7 hafta süren çatışmaların durmasının ardından, 25 Kasım Cumartesi günü bombardımanın durmasından faydalanarak enkaza dönen evine geri döndü.

İsrail'in evine yönelik yaptığı hava saldırısında ailesinden 7 kişiyi kaybettiğini söyleyen Tehani, başka bir yere sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Dört günlük ateşkesin başlamasının üzerinden 24 saatten fazla zaman geçtikten sonra binlerce Gazzeli, evlerinin halini görmek için sığınma merkezlerinden ve derme çatma kamplardan çıkarak eve dönüş yolculuğuna başladı.

Tehani, İsrail ordusunun daha önce 2008 ve 2014 yıllarında da evini yerle bir ettiğini anlattı.

Filistinli kadın, enkazın ortasında bir bisiklet ve tozla kaplı kıyafetlerin görülebildiği enkazdan mucizevi bir şekilde sağlam birkaç bardak çıkardı ve "İnşallah yeniden inşa edeceğiz" dedi.

[AFP]

Çadırlarda yaşam

İsrail ordusu geçen ay tüm sivillerden Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk etmelerini istedi, bu sırada yüz binlerce kişinin kaçtığı ve Tehani'nin evinin bulunduğu güney bölgelerini bombalamaya devam etti.

Ordu, ateşkes sırasında sivillerin kuzeye dönmemesi gerektiğini söylese de güneye kaçanların çoğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinden geri kalanları görmek için evlerine döndü.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin dışındaki derme çatma çadırlarda kalan Muhammed Şabir, ailesini kuzeydeki Şati mülteci kampındaki evlerine geri götürmeyi çok istediğini ancak, bunu yapmaya çalışan kişilerin vurulduğuna dair söylentiler duyduktan sonra geri dönmeme kararı aldığını belirtti.

Bebek maması olmadığı için küçük oğluna mercimek çorbası yediren Şabir, "Böyle bir çadırda nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Benim ve çocuklarımın oturup rahat edebileceğimiz bir evimiz vardı" dedi.

Gazze Şeridi'nde uygulanan abluka sonucunda, hastaneler için önemli olan elektriğin ve ambulanslar için yakıtın yanı sıra içme suyu, yiyecek ve ilaç tedarikinin olmayışı, insani krizi daha da kötüleştirdi.

"Halk bu savaşı kaldıramaz"

Han Yunus'ta bir sokak pazarında Eymen Nufal "Ateşkesin sadece 4 ya da 5 gün değil, kalıcı olmasını umuyoruz. Halk bu savaşı kaldıramaz" dedi.

Muhammed Gandur, sabah saatlerinde ailesiyle birlikte kaldığı okulda uyanıp depoya doğru uzun bir yol kat ettikten sonra elindeki tüpe gaz doldurmak üzere 6 saat sırada bekledi ancak geç kaldığı için gaz alamadı.