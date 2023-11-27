New York'ta, Gazze'deki "insani ara"nın kalıcı olması talebiyle gösteri düzenlendi

"Barış İçin Yahudi Sesi" tarafından organize edilen eylemde, çoğu Yahudi binden fazla gösterici, Manhattan Köprüsü üzerinde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprü üzerinde oturma eylemi yapan göstericilerin, "Başkan Joe Biden, tarafını seç, ateşkes mi soykırım mı?" şeklinde slogan attıkları duyuldu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın kalıcı olmasını isteyen göstericiler, ayrıca ABD'nin Orta Doğu'dan çıkmasını ve Gazze'deki saldırıların sonlandırılmasını talep etti.

Göstericiler, trafiğin akışını bir süre durdurduktan sonra olaysız şekilde dağıldı.