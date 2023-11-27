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Dünya
AA 27.11.2023 05:47

İsrail'in alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

İsrail'in alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor
[Fotograf: AA]

Filistin'in Cesur Yürekli Doktorları'nın Instagram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 18-23 Kasım'da Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni zorla boşalttığı hatırlatıldı.

İsrailli güçlerin aynı tarihlerde Gazze'nin güneyine doğru belirlediği "güvenli yolda" Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nde çalışan doktorları alıkoyduğu belirtilen açıklamada, alıkonulan 10 doktorun isimlerine yer verildi.

Şifa Hastanesi'nden Müdür Muhammed Ebu Silmiyye'nin yanı sıra Münir eş-Şahrit, Yusuf Berekat, Salih Alviye, Endonezya Hastanesi'nden de Ekrem Ebu Avde, İyad Abid, Muhammed Ebu Ayta, Ekrem Hüseyin ve Muhammed Ebu el-Cebin'in İsrail tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Açıklamada, diş hekimi Mumin Ebu Hudayr'ın da alıkonulanların arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Çalışanları Gözlemevi'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine doğru belirlediği "güvenli yol" üzerinde 10 doktoru alıkoyduğunu teyit ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndekilerin binayı boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalardan bir bölümünün yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve sağlık çalışanları da hastanede kalmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan bölgedeki sağlık merkezlerinden Endonezya Hastanesi'nin tamamen boşaltıldığını belirtmişti.

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