Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.11.2023 21:47

ABD'li milletvekili Santos'dan Kongre'de "ahlaksız geçmişe sahip kişiler var" iddiası

ABD'de partisinden ihracı talep edilen ve dava süreci devam eden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi George Santos, Kongre'de çok sayıda "suçlu ve ahlaksız geçmişe sahip üyeler" bulunduğunu savundu.

ABD'li milletvekili Santos'dan Kongre'de "ahlaksız geçmişe sahip kişiler var" iddiası

ABD'li milletvekili Santos, sosyal medya üzerinden katıldığı bir programda hakkındaki iddialar için Temsilciler Meclisi Etik Komitesine ve Kongre'deki meslektaşlarına yüklendi.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, Kongre'deki diğer üyeleri görmezden gelerek kendisi "farklı" olduğu için hakkında soruşturma başlattığını ileri süren Santos, "ABD Kongresi saflarında her türlü ahlaksız geçmişe sahip insanlarla birlikte birçok suçlu var" ifadesini kullandı.

Santos, bazı Kongre üyelerinin lobicilerle etik olmayan ilişkiler kurduğunu ve sarhoş halde oy kullandığını da ileri sürerek "Her gece bir sonraki lobicilerle sarhoş olmayı daha fazla önemseyen ve hiçbirimiz neler olup bittiğini bilmiyormuş gibi davranıp Amerikan halkını satan meslektaşlarım var" dedi.

Temsilciler Meclisinden ihraç edilmesi için yapılması beklenen oylama hakkında da Santos, "Bu ihraç kararı meclise geldiğinde ihraç edileceğimi biliyorum" diye konuştu.

Temsilciler Meclisince soruşturuluyordu

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, daha sonra hakkındaki beyanlarda yalan söyleme, dolandırıcılık yapma, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmiş, NYU yetkilileri ise üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde, "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, kendisine yöneltilen dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma, kamu fonlarının çalınması suçlamalarıyla ilgili tüm suçlamaları reddetmiş, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

New York'ta mayısta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle mart ayından beri Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:11
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
22:59
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor
22:37
Hamas'tan "insani arayı" uzatma açıklaması
22:26
Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı
23:12
Trabzon'da fırtına sonrası yangın
22:01
3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
FOTO FOKUS
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ