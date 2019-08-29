Aziz Nikolaos Kilisesi'nin, Roma döneminden kalma tiyatronun ve klasik çağ özelliklerini taşıyan kaya mezarlarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde, yerleşim alanının 9 metre aşağısında, üstü alüvyonla kaplı büyük bir kent olduğu tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake'de, 10 yıldır süren kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutacak önemli bir yeni bilgiyi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Çevik, şöyle konuştu:

"Myra'nın çok küçük bir kısmını ortaya çıkarabildik. Jeofizik çalışmalarımız, Demre'nin altında 1,5 kilometre çapında kocaman bir şehrin yattığını gösteriyor. Demre'nin altında, binlerce yıldır katmanlı olarak yatan müthiş bir yerleşim var. Tiyatro kazılarında, Demre yürüme düzlemiyle Roma dönemi orijinal zemini arasında 9,5 metre kot farkı var. Derin alüvyon örtü altında büyük bir bilgi rezervi bizi bekliyor. Bu nedenle Myra'yı 'Anadolu Pompeisi' olarak nitelendiriyorum."

Devlet agorası gün yüzüne çıkmayı bekliyor

"Noel Baba" olarak adlandırılan Myra Piskoposu Aziz Nikolaos'ın yaşadığı, görev yaptığı ve gömüldüğü kilisenin de kentin Bizans dönemindeki önemini yansıttığını vurgulayan Çevik, bölgede diğer alanlar da kazıldığı takdirde çok daha önemli bilgiye ulaşılacağını söyledi.

Nikolaos Kilisesi'nin Myra metropolünün yapılarından sadece biri olduğunu belirten Nevzat Çevik, yüzeyde görünen tiyatro, kilise ve hamam gibi birkaç yapının nitelik ve öneminin bugün tamamen gömülü olduğunu anlattı.

Bir arkeolog olarak sırlarla dolu, alüvyonlar altında ne tür bilgiye ulaşılacağını çok merak ettiğini belirten Çevik, "Henüz ulaşamadığımız bilgiler orada bizi bekliyor. Toprağın altında geçmişi aydınlatmaya dair çok önemli bilginin ve alüvyon yatağında çok iyi korunmuş bir antik kentin beklediğini düşünüyorum. 9 metre aşağıda devlet agorası ve diğer kentsel yapılar yatıyor" dedi.

Ortodoksların hac merkezi

Tarihi mekanların kültür turizmi açısından önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Nevzat Çevik, bu tarihsel birikimin Türkiye'yi diğer Akdeniz ülkelerinden farklı kıldığını bildirdi.

Arkeolojinin ülkeye büyük bir ayrıcalık sunduğunu vurgulayan Çevik, Antalya'da, her turistik firmanın ve yerel yönetimlerin tüm tanıtımlarında öncelikle arkeolojik alanları, yapıları kullandığını söyledi.

Demre'nin küçük bir ilçe olmasına rağmen en fazla turist çeken yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çevik, şöyle konuştu:

"Burada eşsiz etkileyicilikte Myra Antik Kenti, hac merkezi olan Aziz Nikolaos Kilisesi, Andriake Limanı, muhteşem Kekova ve de Likya Uygarlıkları Müzemiz var. Bu güçlü ve özel birliktelikte hiçbir yerde görülmeyen akıl almaz bir doğa, kültür ve tarih sarmalı tümüyle Myra'da ve Myra Denizi'nde var. Hepsi bir arada. Bu da turizme nitelik ve nicelik kazandırma kapasitesini gösteriyor."

Kaynak: AA