Cumhuriyet'in 100. yılı AKM'de özel konserlerle karşılanacak

AKM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Tekfen Filarmoni, 100. yıla özel hazırladıkları programlarla sanatseverle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için hazırladığı "1923'ten Sonsuza: İkinci Yüzyıla Merhaba" konseri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde müzik kültürünü iki devir arasında taşıyan sanatçıların eserlerinden oluşuyor.

Mehmet Güntekin yönetiminde Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek konser, 22 Ekim'de 11.30'da başlayacak. Hakan Hataylı ve Neval Güleç'in solist olarak yer alacağı konserde, Cumhuriyet'in ilan edilişine özel bestelenen bir eser de seslendirilecek.

İDSO'dan "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 27 Ekim'de "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" başlıklı konser verecek. Konserde sahne alan piyanist Can Çakmur, Dmitri Shostakovich'in "İkinci Piyano Konçertosu"nu yorumlayacak.

İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki topluluk, aralarında Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin ve Ferit Tüzün'ün bulunduğu bestecilerin eserlerini AKM Tiyatro Salonu'nda seslendirecek.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 27 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet ile ilgili bir repertuvarla sahneye çıkacak. AKM Müzik Platformunda gerçekleşecek konserde Elif İnce ve Gediz Çoroğlu solist olarak sahnede olacak.

Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Yiğit Sertdemir, Tekfen Filarmoni ile sahnede olacak

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 28 Ekim'de Tekfen Vakfının desteğiyle yazar Mehmet Altun'un arşivlerde ve sahaflarda yaptığı araştırmalar sonucunda ulaştığı İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İstiklal Marşı'nın öyküsünü tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir sahneye uyarlarken, Meclis'teki tartışmaları, Tunalı Hilmi ya da Garp Ordusu Erkan-ı Harbiyesi Komutanı İsmet İnönü'nün sözlerini ise Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Sertdemir yorumlayacak.

İDOB'dan bestecilere saygı duruşu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Cumhuriyet'in 100. yılını marşlar ve türkülerle birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacak.

Türk Telekom Opera Salonu'nda 29 Ekim'de gerçekleşecek "Cumhuriyet'in 100. Yıl Konseri" programında, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden oluşan bir seçki seslendirilecek.

İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB korosunu ise Volkan Akkoç yönetecek. Konserde Ceren Aydın, Elif Tuğba Tekışık, Serkan Bodur, Emre Güngör ve İlke Kodal solist olarak yer alacak.

Etkinliklerin detaylarına "akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşabilir.