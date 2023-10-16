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Kültür-Sanat
AA 16.10.2023 20:20

Cannes'te düzenlenen içerik fuarı "MIPCOM"un ilk gününde Türk dizi ve filmleri tanıtıldı

Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün buluşma noktası olarak görülen içerik fuarı MIPCOM'un ilk gününde Türk dizi ve filmleri tanıtıldı.

Cannes'te düzenlenen içerik fuarı "MIPCOM"un ilk gününde Türk dizi ve filmleri tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün buluşma noktası olarak görülen içerik fuarı MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde başladı.

Fuarın ilk gününde Türk dizi ve filmlerinin tanıtıldığı milli katılım alanı yoğun ilgi gördü.

Dünyanın birçok ülkesinde film ve dizi sektörü temsilcilerine ev sahipliği yapan, Türkiye'nin de çok sayıda firma ile katıldığı fuarda dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor.

Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odasının işbirliğinde oluşturulan Türkiye milli katılım alanının açılışı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından yapıldı.

Türk dizileri Cannes'da 108 ülkenin ilgi odağı oldu
Türk dizileri Cannes'da 108 ülkenin ilgi odağı oldu

Mumcu, MIPCOM fuarında içerik ihracatının artırılması, tanıtım ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi konularında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM fuarı 19 Ekim'de sona erecek.

Türk dizileri 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor

Küresel çaptaki izleyicisiyle dikkati çeken Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapımcıların ve satış ajanslarının bu fuarlara katılımına İstanbul Ticaret Odasının işbirliğiyle destek veriyor.

Orta Doğu ve MENA Bölgesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Türk dizileri, Şili'den İspanya'ya, Rusya'dan Hindistan'a kadar her yerde ilgi görüyor. Bu kapsamda Türk dizileri 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor.

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