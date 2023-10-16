Türk dizileri dünya pazarında

Dünyanın en büyük dizi ve eğlence pazar yeri olan MIPCOM'da Türk dizileri için 108 ülke ile sıkı pazarlık başladı.

Türkiye'den 34 firmanın katıldığı fuarda TRT de yer aldı.

TABİİ standı ile ilk kez küresel arenaya çıktı.

Televizyon ve yapım sektörünün en prestijli fuarı MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, fuarda stand açan Türk firmalarını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, "İçerik üreticilerimiz, bizim dizi, film yapımcılarımızın hepsi burada. Tabii daha fazla etkileşim elde edebilmek ve daha fazla yere yayılabilmek için buradayız. 152 ülkenin üzerinde dizilerimiz yer buluyor ve 750 milyon kişiye ulaşıyoruz. Biz bu işin turizm açısından da önemini öne çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den fuara 34 firma katılıyor

Türkiye'den fuara, 20'si İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde toplam 34 firma katılıyor.

108 ülkeden 11 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç, "Dünya çapında eğlence film ve dizi sektörünün toplam büyüklüğü 2,5 trilyon doların üzerinde. Şu anda 3 bin 100 alıcı olacak 2 bin 600 katılımcı var" dedi.

Türk dizi ve filmleri de fuarda oldukça iddialı..

Satış anlaşmaları imzalanmaya başlandı.

"Bir dizimizin satış hacmi toplam 550-600 bin dolarları bulabiliyor"

Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok dizimiz senaryo aşamasında satılabiliyor. Bir dizimizin satış hacmi toplam 550-600 bin dolarları bulabiliyor. Türk dizileri çıkar çıkmaz merakla bekleniyor. Yayına giriyor"

Türk dizi ve filmleri, küresel pazarların beğenilen ve aranılan ürünlerinden...

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde 17'nci, Latin Amerika'da ise 10'uncu yılını kutluyor.

Avdagiç, yurt dışına satılan dizilerİ alt yazıyla satıldığını söyleyerek "Türk dilini de ihraç ediyoruz. Türklere olan sempati ilgi filmlerine merak türk filmlerine olan talep artıyor. Bu diziler kendilerinin satışından oluşan hacmin çok ötesinde ilave ticaret ve turizm hacmi oluşturuyor" dedi.

Fuarda TRT uluslararası dijital platformu TABİİ de yer aldı

TRT'nin ödüllü yapımları ve seçkin içerikleri, dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların büyük ilgisini gördü.

Fuarda TRT uluslararası dijital platformu TABİİ de yer aldı.

Küresel ölçekte ilk kez sahneye çıkan TABİİ standı, katılımcıların beğenisini topladı.

Dünya genelinde dijital platform gelirlerinin yüzde 10 büyümesi,,, 2027 yılında 231 milyar doları aşması bekleniyor.

