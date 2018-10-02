Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan (CSO) yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ekim'de dünyada ilk kez seslendirilecek Hasan Uçarsu'nun "Troya’dan Çanakkale'ye" eseri, 2018-2019 konser sezonunda CSO Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Eser, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20'nci yılında, 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, CSO'nun isteği üzerine bestelendi.

Sanatçının, "Soprano, bariton solo, koro, bağlama ve orkestra için 3 bölümlü oratoryo" olarak tanımladığı eserin metni, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" manzumesi esas alınarak oluşturuldu.

Şef Rengim Gökmen yönetecek

CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Melih Tepretmez ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü Öğretim Görevlisi bağlama sanatçısı Erdem Şimşek, solist olarak görev alacak.

Eserin korolu bölümlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu seslendirecek.

Kaynak: AA