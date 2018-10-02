İlkbaharda mor, sonbaharda beyaza bürünen Kadıralak Yaylası

Trabzon Tonya'da bulunan bin 300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharda mor, sonbaharda beyaza bürünüyor.

İlkbaharda tarlanın mor rengini almasının sebebi her yıl nisan ayında açan ince, uzun yapraklı "mavi yıldız" çiçeği. Bu çiçek aynı zamanda "Uluslararası Bern Sözleşmesi" gereği korunuyor.

Sonbaharda ise "vargit" çiçeklerinin açmasıyla beyaz rengine bürünen, çevresi orman ile kaplı yaylayı ziyaret edenler, her mevsim manzaraya hayran kalıyor. Yaylaya özellikle sonbaharda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar akın ediyor.

Kaynak: DHA