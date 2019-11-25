Kültür Sanat
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kazananlar belli oldu25 Kasım 2019 Pazartesi 18:07 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 18:17
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında MFÖ, sinema alanında Mesut Uçakan layık görüldü.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu.
Bu yıl edebiyat alanında geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Nuri Pakdil, müzik alanında MFÖ, sinema alanında Mesut Uçakan, resim alanında Devrim Erbil, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında Doğan Kuban, sosyal bilimleralanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödül alacak.
Bu yılki vefa ödülünün ise Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı.
Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.
Kaynak: TRT Haber
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