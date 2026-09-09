'Çocuklar İçin Gezen Sinema' 8 yılda 1,5 milyondan fazla çocuğa ulaştı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sinemayla tanışması için 2018'de başlattığımız 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' ile artık Türkiye'nin 81 ilinin tamamındayız. 8 yılda 681 ilçeye ulaştık, 1,5 milyondan fazla çocuğumuzu beyaz perdenin heyecanıyla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere kadar uzanan yolculuğun önemine dikkati çeken Ersoy, çocukların kimi zaman ilk kez bir filmi beyaz perdede izlemelerine ve sinemanın dünyasıyla tanışmalarına vesile olduğunu belirtti.

Projeye gösterilen yoğun ilginin ardından Gezen Sinema'nın erişim kapasitesini Türk Telekomun desteğiyle 2025'te iki sinema tırına çıkararak daha da güçlendirdiklerini aktaran Ersoy, "Kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Ersoy, projeye katkı sunan Sinema Genel Müdürlüğüne, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneğine ve Türk Telekoma teşekkür etti.

Gezen Sinema her yaştan izleyiciye ulaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce beyaz perdeye erişim imkanı bulamayan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018'de başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi, çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinemaseveri bir araya getiriyor.

Projenin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumları, hastaneler ve yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında da film gösterimleri gerçekleştiriliyor, bazı gösterimlerde sanatçılar da izleyicilerle buluşuyor.

Sinema Genel Müdürlüğü, "Gezen Sinema" ile çocukların nitelikli kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı, sinema kültürünü yaygınlaştırmayı ve Türkiye'nin her köşesinde yeni izleyici kuşaklarının yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.