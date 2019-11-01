22 Kasım'da vizyonda olacak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun yeni fragmanı, usta sporcunun yaşadığı sıkıntılı dönemlerle, başarı merdivenlerini ilk tırmanmaya başladığı günlerde Türkiye'ye zorlu biçimde geliş sürecine ilişkin ipuçları veriyor.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, Süleymanoğlu'nu oyuncu Hayat Van Eck canlandırdı. Barış Pirhasan'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, yapımcılığını ise Dijital Sanatlar üstlendi.

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynadı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA