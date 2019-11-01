Dünyayı "keşfet" denildi, dünyanın her yerinden insanların, onu nasıl gördüğünden yola çıkarak, bunu bir fotoğraf karesine sığdırmaları istendi. 115 ülkeden 11 bin 455 eser birincilik için yarıştı.

Türk Hava Yolları (THY) dergisinin düzenlediği, 3'üncü Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.

En güzel karelerin sahibi fotoğrafçılar İstanbul'da bir araya geldi.

"Sanat ve kültür bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür"

Törene Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, sanat ve kültürün gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman sert gücünüzü göstermeniz lazım ve o sert gücünüz sayesinde 5 günde 2 süper güçle anlaşmaya vardık, mutabakat sağladık. Ama kalıcı olan bir ülkenin yumuşak gücüdür. Sanat ve kültür de bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür."

"Sanatçıların bakışına sahip çıkmak gerek"

Ziya Selçuk da, sanatçıların önemine şu sözlerler vurgu yaptı:

"Zamanı başka bir pencereden görme, zamanı ötelerin ötesine taşıma gayretleri elbette ki çok büyük takdire değer. Bu sebeple de sanatçıların bu bakışına sahip çıkmak gerek."

"Ödül sahiplerini tebrik ediyorum"

Toplu fotoğraf çekimi sonrası kapanışı gerçekleşen ödül töreninde konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları söyledi:

"Bayrak taşıyıcı bir havayolu olarak faaliyet kapsamımızı salt uçuş operasyonlarıyla sınırlı tutmuyor; yüzlerce yıllık birleştirici ve kapsayıcı kültür mirasımızdan aldığımız ilhamla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında farklı ülke ve medeniyetleri birbirine bağlamanın, kültürler ve toplumlar arasında sayısız köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz Skylife Fotoğraf Yarışmamız da tam da bu amaca hizmet eden icraatlarımızdan. Henüz üç yaşında olmasına rağmen kendi sahasına yepyeni bir soluk getiren fotoğraf yarışmamıza gösterilen rağbetten ötürü küresel marka elçimiz adına tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, ödül sahiplerini tebrik ediyorum."

Törende daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: TRT Haber, DHA