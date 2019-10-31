Desteklenen filmler perdede izleyici ile buluştu. Yenileri için değerlendirmeler yapıldı.

56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, TRT, genç sinemacıları teşvik etmeyi sürdürüyor.

Festival kapsamında Antalya Film Forumu düzenlendi. Amatör sinemacılar projelerini sundu. Çekimi tamamlanan ve kurgusu süren iki filme TRT ödül verdi.

TRT Dış ve Ortak Yapımlar Müdürü Faruk Güven, platformda proje aşamasındaki filmlerin değerlendirildiğini söyleyerek, "TRT, burada uzun metraj sinema filmi kurmaca ve belgesel alanında iki tane ödül veriyor" dedi.

"TRT'nin bize inanması büyük bir onur"

Uzun metraj kurmaca dalında "İki Şafak Arası" filmi, TRT tarafından ödüle layık görüldü.

Filmin yönetmeni Selman Nacar, Antalya Film Forumu'nda TRT ödülünü almanın kendileri için çok önemli olduğunu anlattı.

"Filmimizi bitirmek için şu anda önemli bir maddi kaynak sağlayacak. Böyle ödüllerin devam etmesini ve bağımsız sinemaya katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Bir diğer ödül ise belgesel kategorisinde verildi. "Ali Arif Ersen: Mr Wink" adlı yapım ödüle hak kazandı.

Yapımcı İpek Güven ise, "TRT'nin bu şekilde bize güvenip inanması, destek olması da ayrıca büyük bir onur. O yüzden çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İki projeye toplam 80 bin liralık ödül verildi.

Kaynak: TRT Haber