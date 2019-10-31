Türk Cumhuriyet Günü kapsamında, ABD Boston'da 2000'den, Massachussets'de ise 2001'den bu yana 24. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali aralıksız düzenleniyor.

Festival Kurucu Direktörü ve New England Türk Amerikan Kültür Derneği Başkanı Erkut Gömülü, etkinliği geleneksel bayrak töreniyle başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen'in yanı sıra Boston Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Boston Meclisi temsilcileri, ABD Türk toplumu üyelerinin Cumhuriyet Bayramını ve festivalin açılışını kutladı.

15 Aralık'a kadar sürecek

Boston Belediyesinde Türk müziği ve Türk mutfağından örneklerin sunulduğu festivalin açılış resepsiyonu da yoğun ilgi gördü. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 29 Ekim-15 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

"Anadolu'nun Renkleri" temalı festivalde, sergiler, film gösterimleri, konserler ve Türk mutfağının tanıtımı için çeşitli programlar yapılacak.

Festival kapsamındaki etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "http://www.BostonTurkishFestival.org" adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA