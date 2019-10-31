Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa Camii yeniden ibadete açılıyor31 Ekim 2019 Perşembe 13:46 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 14:10
Tekirdağ'da denize hakim bir tepede Mimar Sinan'ın yaptığı Rüstem Paşa Camii, restorasyonun ardından yarın ibadete açılmaya hazırlanıyor.
Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden Rüstem Paşa Camii, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yarın yeni yüzüyle ibadete açılacak.
Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından, 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camii, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkat çekiyor.
5 Ekim 2017'de ihalesi yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin yıpranan kurşun örtüsü yenilendi, duvarlarındaki çatlaklar onarıldı ve tüm duvarlar enjeksiyonla sağlamlaştırıldı.
Caminin dokusuna uygun çalışmalar yapıldı
Alçı kabartmalı bezemelerin tamamı temizlenen ve sağlamlaştırılan camide, kötü durumda olan ahşap korkuluklar değiştirilerek mevcuduna uygun detayda yeniden yapıldı.
Camide tüm ahşap doğramalar değiştirildi, özgün ahşap kepenkler ve minber külahındaki kalem işi bezemeler ihya edildi.
Kırılmış minare şerefe korkulukları sökülerek yeniden yapılan camide, minare tamamen temizlendi ve su itici sürüldü.
Camide kırık taşlar değiştirildi, tüm cephelerde derzler onarıldı, caminin dokusuna uygun avizeler takıldı.
Kaynak: AA