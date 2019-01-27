Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen program, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu yöneticilerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.
Azerbaycan halk dansları grubu, Azerbaycan kültürünü yansıtan yöresel kıyafetleriyle performans sergiledi.
Programda sahne alan Azerbaycan halk sanatçısı Arzu Kurbani, Azerbaycan'a özgü şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan solist ve dans grupları uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA