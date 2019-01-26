Cezayir'de çeşitli dil ve lehçelerde ekrana gelen Türk dizileri, Fasih Arapçanın yanı sıra Cezayir, Suriye, Mısır ve Lübnan lehçeleriyle izleyiciyle buluşuyor. Bunların yanında dublaj ve alt yazılı olarak da yayınlanan diziler beğeniyle izleniyor.

"Başarının sırrı özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitlilik"

Türk dizilerinin bu kadar sevilmesinin sebebinin ise yapımın kalitesinden ve senaryolardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Cezayir'de Kültür Evi müdürlüğü yapan senarist ve şair Rabih Zarif, Türk film ve dizilerinin başarısı için, "Türkiye'de sosyo-kültürel çeşitliliğinin yanı sıra yüksek bir özgürlük seviyesi var. Türk yapımı sinema ve diziler çok başarılı. Bu başarının sırrı özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitliliktir" dedi.

Türk sinemasının çok önemli bir aşamaya geldiğini kaydeden Zarif, yapımcıların her konuda bağımsız olduklarını ve konu seçiminde özgür olduklarını dile getirdi.

Zarif, Türk sinemasının duyguları derinlemesine işlediğini ve Arap halkını da etkisi altına aldığını ifade etti.

Birçok dizi ve film Arapçaya tercüme ediliyor

Türk yapımlarının Cezayir'de oldukça fazla izlendiğini dile getiren Zarif, son yıllarda birçok dizi ve filmin Arapça dublajları ve alt yazılarının farklı televizyon kanallarında yayınlandığının altını çizdi.

Zarif, Türk yapımcıların modern zamanı iyi anladıklarını ve teknoloji dünyasındaki yeniliklere de çok rahat bir şekilde ayak uydurduklarını söyledi.

Son on yılda Türk dizi ve filmlerinin en önemli özelliğinin, yazarla başlayıp sahneyle sonlanan iyi bir stratejiye dayandığını dile getiren Zarif, yaklaşık dört yıl önce Cannes Film Festivalinde birçok dalda aday gösterilen "Kış Uykusu" filminin Altın Palmiye ödülünü kazandığını hatırlattı.

İlk olarak 2010 yılında "Acı Hayat" ve "Yeşeren Düşler" adlı dizilerin Arapça dublajının yayınlanmaya başladığını aktaran Zarif, "Kara Sevda", "Söz", "Diriliş Ertuğrul" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi dizilerin Cezayirliler tarafından sevilerek izlendiğine dikkati çekti.

Zarif, Türkiye'de sinemanın büyük ustalarıyla birlikte ortak bir çalışma yapmaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA