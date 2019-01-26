Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 5-10 bin arası kelebeğin yanı sıra 50'si Türkiye'de sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

NASA'nın 1989 yılında yaptığı kapalı mekanlarda hava temizleme yeteneği en yüksek bitkilerin belirlenmesi için yaptığı araştırmanın internetten erişime açılan sonuçlarını inceleyen uzmanlar, 3 bin 500 metrekare gezi alanı olan bahçenin kelebekler ve bitkilerden oluşan ana temasını korumak için bu çalışmadan yararlandı.

Araştırma sonucunda, oksijen deposu olarak belirlenen bu bitkiler Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde de yetiştirilmeye başlandı.

"Bahçede bulunan ekosisteme katkıda bulunduk"

Tropikal Kelebekler Bahçesi Bahçe Bitkileri Bölüm Sorumlusu ve Tropik Bitki Uzmanı Hakan Babaoğul, altı kişilik bir ekiple 195 bitki türünün bakımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bitkileri seçerken detaylı araştırma yaptıklarını ve belirli kriterlere uyan bitkileri tercih ettiklerini belirten Babaoğul, şöyle devam etti:

"Bitkilerin ürettiği oksijen miktarları üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve en çok oksijen üreten, bulunduğu mekanın havasını temizleyen bitkileri tercih etmeye karar verdik. Bu konuda yapılan bazı araştırmaları inceledik. 12 türde bitkiyi burada yetiştirebileceğimiz bilgisini elde ettik ve bahçemizde bu bitkileri kullanmaya başladık. Bu sayede bahçede bulunan ekosisteme katkıda bulunduk."

"Kelebeklerin yaşaması için hava temizliği çok önemli"

Babaoğlu, bahçede havayı temizleyen gelişmiş sistemler bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bitkiler sayesinde bu sistemleri daha az kullanma imkanımız oldu. Kelebeklerin yaşaması için hava temizliği çok önemli. Zaten hava kirliliği olan yerde kelebek bulmak çok zor. Bu bitkiler ev ve ofis ortamlarında da yetiştirilebilir. Özellikle ofis ortamlarında daha fazla hava kirliliği mevcut.

Klimalar ve türevleri olan suni havalandırmalar iş ortamlarında havanın kalitesini düşürmektedir. Bu bitkileri kullanarak iş yerlerimizin ve evlerimizin de hava kalitesini artırabiliriz."

Gece ve gündüz oksijen üretebiliyor

Bu bitkilerden bazılarının gece ve gündüz oksijen üretebildiğini dile getiren Babaoğul, "Hem süre hem de miktar bakımından diğer bitkilerden çok daha fazla oksijen üreten bitkilerdir. Bu bitkiler diğer bitkilere oranla çok daha fazla oksijen üretirken, aynı zamanda ortamda bulunan zararlı maddeleri absorbe etmektedir" dedi.

Aşk merdiveni isimli "Nephrolepsis exaltata" bitkisinin çok tanınan, ancak değeri az bilinen bitkiler arasında yer aldığını ifade eden Babaoğul, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçeye 'sarmaşık devetabanı' olarak geçen 'Philodendron selloum', Türkçe'de 'paşa kılıcı' adını alan 'Sansevieria laurentii' ve yine bahçe bitkilerinden olan 'Chamaedorea seifrizii' bahçemizde yoğun olarak kullandığımız, oksijen bakımından oldukça zengin bitkilerdendir."

Kaynak: AA