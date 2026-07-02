Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 02.07.2026 16:24

Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta dramdan müzikale, korku ve gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.

Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak
[Fotograf: AA]

Haley Bennett, Elyas M'Barek ve Lily Allen'ın başrolleri paylaştığı "Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz" izleyiciyle buluşacak.

Tina Gharavi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ortak yapımı film aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

"Dalga"

Şilili yönetmen Sebastian Lelio'nun imzasını taşıyan "Dalga", Şili'deki bir üniversitede patlak veren feminist öğrenci hareketlerini ve sistematik taciz iddialarını merkezine alan politik bir müzikal olarak beyaz perdede yerini alacak.

ABD ve Şili ortak yapımı film, kadınların sessizlik kültürüne ve erkek egemen kurumlara karşı kolektif isyanını ele alıyor.

"Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"

Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'ın başrollerinde oynadığı 2021 yapımı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Jon Watts yönetmenliğindeki film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

"Minyonlar ve Canavarlar"

Pierre Coffin'in anime filmi "Minyonlar ve Canavarlar", Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikayesini merkezine alıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Brandon Auman tarafından çekilen "Uyurgezer", kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren bir kadının, giderek artan uyurgezerlik nöbetleri sırasında gerçeklik ile kabusların birbirine karıştığı bir sürece girmesini işliyor.

Willa Holland, Paul Sparks ve John Adams'ın rol aldığı Jeremiah Kipp'ın filmi "Otopsi", morg bilimi bölümünden mezun olan bir kadının çalıştığı morgda başından geçen doğaüstü olayları yansıtıyor.

Haftanın yerli korku filmi "Ölünün Laneti", morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesini anlatıyor.

ETİKETLER
Sinema
Sıradaki Haber
Apollon Tapınağı, gece müzeciliği ile ziyaretçilerini akşam da ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
17:26
Kars'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:18
AK Parti, öğrenci affını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
17:01
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 74'e çıktı
17:05
Türkiye ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında iş birliği
16:56
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyaya örnek olacak
Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyaya örnek olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ