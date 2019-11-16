Bitlis'te Osmanlı döneminden kalan ve zamanla yapılan binaların arasında kaybolan tarihi köprüler, Dere Islah Projesi ile eski görkemine kavuşturuluyor.

Türkülere konu olmuş Beş Minaresi, Selçuklu Mezarlığı, camileri, medreseleri, tarihi ev ve köprüleriyle öne çıkan Bitlis'te, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi dokunun turizme daha fazla hizmet etmesi için çalışmalar yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen Dere Islahı Projesi kapsamında, kervan ve tüccarların geçiş güzergahında yer alması nedeniyle kentin birçok yerine yapılan köprülerin turizme kazandırılması amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yürütülen projeyle derenin üzerine kurulan ancak zamanla tahrip olan ya da inşa edilen yeni yapıların arasında kaybolan köprüler ortaya çıkarılıyor.

Şu ana kadar Osmanlı dönemini yansıtan 2 köprüyü çevresini temizleyerek eski görünümüne kavuşturan ekipler, diğer köprülerin bulunduğu bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

15 tarihi köprü bulunuyor"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kent merkezinde birçok tarihi yapının bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Köprüler, ulaşımının sağlandığı önemli yapılar. Bitlis merkezde 15 tarihi köprü bulunuyor. Bitlis köprüleri genellikle 16 ile 20. yüz yüzyıllar arasında yapılmış. Yaklaşık 400 yıl boyunca şehirde önemli ticari faaliyetler söz konusu olduğu için köprüler ihtiyaca binaen inşa edilmiş. Bir bölümü günümüze ulaşmış bazılarının kitabesi de mevcut."

[Fotoğraf: AA]

"Köprüler Osmanlı Dönemi izlerini taşımaktadır"

Eski kayıtlardan hareketle bilinen en eski köprünün 1571 yılında yapılan Paşa Hamamı Köprüsü olduğunu belirten Mehmet Demirtaş, 1690-1691 yıllarında inşa edilen Efsal Ağa Köprüsü'nün de kentin önemli tarihi yapılardan biri olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Büyük bölümü ayakta kalan köprülerin zamanla etrafına yapılan yapılar nedeniyle tahribata uğradığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, şunları söyledi:

"En önemli yapılar arasında Hatuniye Köprüsü bulunuyor. Köprünün kitabesi bulunuyor. 1687 yılında inşa edilmiştir. Köprü zamanla yakınına yapılan binayla kapatılmıştı. Başhan Çayı üstünde yer alan köprü hala yaya taşımacılığında kullanılıyor. Kitabesinde 'Ey Allah'ım Nuh hana kalbi selim ver. Bağışlayıcı ve merhamet edici Allah'ın ismi hakkı için sel tufanından Nuh 1097 yılında dosdoğru bir köprü yaptı" yazılıyor. Bu kitabedeki bir kelime silindiği için okunamadı. Bitlis'in deresinin üzerinin açılmasıyla köprülerin tamamı ortaya çıkar. Dere üzerinde çok sayıda köprü var. Bitlis, kervanların ve yolcuların mutlaka tercih etmek zorunda olduğu bir şehirdi. Sadece Bitlis çayı üstünde 15 köprü var. İlçeleriyle 20'nin üstünde köprü olduğu söylenebilir. Köprüler, Osmanlı dönemi izlerini taşıyor."

Kaynak: AA