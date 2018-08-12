Bileme makinelerinin çarkları Kurban Bayramı için çalışıyor

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bıçakçılığın son temsilcileri, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle yoğunluk yaşıyor.

Edirne Tahtakale Caddesi'nde faaliyet gösteren bıçakçılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzun saatler çalışıyor.

Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdiği bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Kasaplar da kıyma makinesi kesme aparatlarının bakımını yaptırıyor.

"Eskiden ömürlük bıçaklar vardı"

Ucuz bıçakların piyasaya girmesi, vatandaşın bileme yerine bıçak almaya yönelmesine neden oldu. Bu nedenle işleri azalan bileyici ustaları kurbandan kurbana mesailerini artırıyor.

Orta boy bir bıçağı 3 liradan keskinleştiren ustaların çarkları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala hiç durmuyor.

50 yılı aşkın süredir bıçak biliyor

Baba mesleğini yarım asırdır devam ettiren 72 yaşındaki bıçak ustası Mehmet Çetin, 7 metrekarelik dükkanda yıllardır mesleğini icra ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşların bıçakçıların yolunu tuttuğunu belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Her yıl bu zamanlar işlerimiz yoğunlaşıyor. Eskiden ömürlük bıçaklar vardı, şimdi her gün yeni yeni bıçaklar yapılıyor. Fabrikasyon üretim olunca kalite de düşüyor. Ancak Kurban Bayramı'nda kasapların bıçağı sağlam olmalı. Hayvan keserken kasabın zorluk ve hayvanın da acı çekmemesi için bıçağın keskin olması çok önemli. Bayrama hemen hemen on gün kaldı. Vatandaşlara tavsiyemiz bıçak bakım işini son güne bırakmamalı."

Mehmet Çetin, mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu anlattı.

"Baba mesleğini devam ettiriyorum. Bu küçük dükkanda 50 yılı aşkın süredir tezgahta bıçak biliyorum. Bu dükkanın hem çırağı hem ustası oldum ancak bu dönemde çırak yetişmiyor, çırak bulamıyoruz."

Kaynak: AA