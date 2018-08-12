Balıkesir Erdek'te su altı görüntüleme yarışması yapıldı

Balıkesir Erdek’te Erdek Zamanı Festivali kapsamında "1. Uluslararası Su Altı Görüntüleme Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya, 1'i Güney Kore'den olmak üzere 12 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar, Osman Benli'nin başkanlığındaki Erdek Dalış Kulübü ve su altı yönetmeni ve belgesel yapımcısı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın gözetiminde, Erdek Körfezi’ni görüntüledi.

Tahsin Ceylan, Erdek'te bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Pinalar açısından zengin

Su altı fotoğraf ve video yarışmasının düzenlendiğini belirten Ceylan, "Erdek Körfezi'ndeki canlı popülasyonunun zenginliğini gördük. Bu arada körfezin pinalar açısından zenginliğini bir kez daha gözlemledik. Uluslararası Doğa Birliği’nin pina alanlarının korunması konusunda kararı bulunuyor. Bu yarışmanın bir amacı da Erdek Körfezi'ndeki canlı yaşamını uluslararası düzeyde tanıtmak" dedi.

"Erdek Körfezi çok temiz"

Yarışmaya Güney Kore'den katılan mimar Jun Young Yun da, "Erdek Körfezi çok temiz. Su altında harika bir zenginlik var. Küçüklü büyüklü çok sayıda balığın yanı sıra tarihsel ve arkeolojik değeri çok yüksek olan amforalardan da çok etkilendim. Bu arada mercanlar da harika" diye konuştu.

Yarışma sonucunda, video görüntü dalında Selahattin Yılmaz birincilik ve üçüncülük, Salih Zeki Çiftçi de ikincilik ödülü aldı.

Pina fotoğraf dalında İlker Acar birinci, İsa Kaplan ikinci ve Jun Young Yun üçüncü olurken makro dalında Seval Oral birinci, İsa Kaplan ikinci ve Oktav Bosmalı üçüncülük elde etti. Geniş açı fotoğraf dalında ise İlker Acar birinci, Salih Zeki Çiftçi ikinci ve İsa Kaplan üçüncü oldu.

Kaynak: AA