Asırlık ağaçlarıyla tabiat harikası Yedi Değirmenler

Giresun Espiye ilçesinde 103 hektarlık alandaki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda köylülerin hala kullandığı, akarsular ve şelaleler üzerine kurulu 250-300 yıllık değirmenler ön plana çıkıyor.

Değirmenlerin üzerinden akan şelaleler, akarsular, yemyeşil çayırlardaki asırlık armut ağaçları ziyaretçilerine doğal güzellikleri sunarken, dağlık alandaki obruklar ve mağaralar da maceraperestleri bölgeye çekiyor.

Tabiat parkında yer alan kemer köprüler ise yemyeşil tabiatla bütünleşmiş şekilde konuklarını ağırlıyor. Park 97 bitki ve 154 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Bölgede 5 şelale var

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, Yedi Değirmenler Mağarası'ndan yeraltı suyu olarak çıkan Patlaksu Deresi'nin değirmenlere doğru akarak 9 şelaleye dönüştüğünü söyledi.

Değirmenlerin bulunduğu bölgede ise 5 şelale bulunduğunu belirten Kuduban, aynı bölgede 3 kemer köprünün de yer aldığını anlattı.

Kuduban, şelalelerin suyunun yağış durumuna göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayarak, "Suyun en az olduğu zaman ağustos ve eylül ayları. Ekim ve kasım ayında bu bölgede su fazlalaşıyor ama en fazla olduğu dönem nisan, mayıs ve haziran ayları" dedi.

En etkileyici tabiat harikalarından biri

Parktaki 7 değirmenden 6'sını köylülern kullanıldığını söyleyen Kuduban, "Bu bölge, Çepni kültürünün hakim olduğu bir bölge. Giresun'da mısır tarımının en fazla yapıldığı alanlarından da biri" diye konuştu.

Kuduban, parktaki en etkileyici tabiat harikalarından birinin de Yedi Değirmenler Mağarası olduğundan bahsederek, şunları söyledi:

"Mağara 207 metre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer yarım metre ile 10 metre arasında değişiyor. Mağara sarkıt, dikit ve benzeri oluşumlarla süslü, adeta sürrealist bir tablo gibi. Sarkıtların boyları ise yaklaşık 3 metreyi buluyor."

Canlı çeşitliliğiyle hayranlık uyandırıyor

Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın yıl boyunca ziyaret edilebildiğini anlatan Kuduban, "İnsanlar Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'ndaki doğal güzellikleri gördükçe her geçen gün buraya daha fazla ilgi gösteriyorlar" dedi.

Kuduban, parkın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin, canlı çeşitliliği ile de hayranlık uyandırdığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Orman ekosistemi, kaya-mağara-obruk ekosistemi ve akarsu-şelale-yeraltı suyu ekosistemi olarak 3'e ayırabileceğimiz mevcut ekosistemler, 45 farkı familyaya ait 97 bitki türüne ve toplamda da 154 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. 700 ile bin 400 metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü ise kızılağaç. Bununla birlikte yer yer akçaağaç, gürgen, ladin, mürver, şimşir ağaçları ve bunlara ek olarak fındık ve yaban fındığı da bölgede görülüyor."

Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın, Türkiye kuş göçleri yolu üzerinde bulunduğunu anlatan Kuduban, leylek başta olmak üzere balıkçıl, güvercin, baykuş, doğan, kırlangıç ve ördek dahil 36 familyaya ait 102 kuş türünün gözlemlendiğini belirtti.

Kaynak: AA