Kaman ilçesi sınırlarındaki Kurutlu mevkiinde devam eden kazı alanında inceleme yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, 5 bin yıllık tarihiyle Kırşehir'in birçok medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin tarihinin araştırılmasının aynı zamanda Anadolu tarihine de ışık tuttuğunu belirten Çalışır, Büklükale, Yassıhöyük, Kaman Kalehöyük, merkez Kalehöyük, Malkayası ve Kurutlu'da kazıların sürdüğünü ifade etti.

Çalışır, Kurutlu bölgesindeki kazılarda daha çok hayvan fosillerinin ortaya çıkarıldığını anlatarak, merkez ve Kaman Kalehöyük ile diğer bölgelerde farklı uygarlıklara ait araştırma yapıldığını vurguladı.

Bu kazılarda Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Helenistik, Pers, Frig dönemlerine ait kalıntılar bulunduğunu aktaran Çalışır, "İlimizin 5 bin yıllık tarihine ışık tutacak kazılar 6 bölgede devam etmektedir. Buralarda çıkan eserler Kaman ve kent merkezimizdeki müzelerde sergileniyor. Merkez ve Kaman Kalehöyük, Kurutlu, Büklükale, Yassıhöyük ve Malkaya kazıları müze müdürlüklerimizin başkanlığında sürüyor" dedi.

Çalışır, Kaman Kalehöyük, Yasısıhöyük ve Büklükale kazılarında Japon arkeologların da görev aldığını, merkez Kalehöyük, Malkayası ve Kurutlu kazılarının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA