Kültür Sanat

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan film 25 Ekim'de vizyonda

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:10 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:44

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Filmin vizyona gireceği tarih ise 25 Ekim 2019.

Spor kariyerinde 47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran usta halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı film oldu. Dünya halterinin efsanesi: Naim Süleymanoğlu "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediniyor. Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nu canlandıracak isim Hayat Van Eck. İsmail Hacıoğlu, Selen Öztürk ve Gürkan Uygun gibi oyuncuların da yer aldığı filmin senaryosu ise Barış Pirhasan'a ait. İlk fragmanının yayınlandığı filmin, 25 Ekim 2019’da vizyona gireceği duyuruldu. Kaynak: TRT Haber Etiketler: olimpiyat naim süleymanoğlu Hayat Van Eck halterci cep herkülü altın madalya

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.