Spor kariyerinde 47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran usta halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı film oldu.
"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediniyor.
Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nu canlandıracak isim Hayat Van Eck.
İsmail Hacıoğlu, Selen Öztürk ve Gürkan Uygun gibi oyuncuların da yer aldığı filmin senaryosu ise Barış Pirhasan'a ait.
İlk fragmanının yayınlandığı filmin, 25 Ekim 2019’da vizyona gireceği duyuruldu.
Kaynak: TRT Haber