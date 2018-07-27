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Antalya Mevlevihanesi'nde 90 yıl sonra ilk sema gerçekleşti

Anadolu'da kurulan ilk 4 mevlevihaneden biri olan ve restore edildikten sonra yeniden hizmete açılan 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde 90 yıl sonra ilk sema gerçekleştirildi.

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Antalya Mevlevihanesinde 90 yıl sonra ilk sema gerçekleşti

Antalya Kaleiçi bölgesinde bulunan Antalya Mevlevihanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği iş birliğiyle 2 yılda restore edildi.

Restorasyonu aslına uygun yapıldıktan sonra yaklaşık 1,5 ay önce açılan mevlevihanedeki programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Mesnevi Şerif okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Sema Topluluğu ayin gerçekleştirdi.

Katılımcılar ayini ilgiyle takip etti.

Mevlevihanenin 90 yıl sonra ilk defa bir semaya ev sahipliği yaptığı açıklandı.

Antalya Mevlevihanesi

Antalya Mevlevihanesi, Selçuklu döneminde kubbe ve tavan sistemi kullanılarak inşa edildi. Enine dikdörtgen planlı olan mevlevihanenin iç kısmında basamaklı yükseltileri bulunuyor.

Mevlevihanede, altta ve üstte olmak üzere 4 mekan bulunuyor. Mevlevihanenin hemen batısında yeni onarılmış bir Osmanlı hamamı da yer alıyor.   

Kaynak: AA

Etiketler: şema, antalya mevlevihanesi, antalya
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