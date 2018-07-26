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Afyon'da bulunan tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi

Afyonkarahisar Sandıklı'ya bağlı Ekinhisar Köyü'nde bulunan tarihi caminin restorasyonunda sona gelindiği açıklandı.

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Afyonda bulunan tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi

Sandıklı Müftüsü Davut Çalışkan, Ekinhisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi caminin restorasyonunda sona gelindiğini ve restorasyonun kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Caminin çalışmaların tamamlanmasıyla hemen ibadete açılacağını dile getiren Çalışkan, şunları aktardı:

"Ekinhisar köyümüzün tarihi camisinin restore çalışmaları devam ediyor. Şu an oranın restorasyonunda sona yaklaşıldı ve ufak tefek işleri kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde yapılan tarihi camimiz restorasyon sonrası inşallah hemen ibadete açılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: sandıklı, ekinhisar, cami, afyonkarahisar
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