600 çeşit yemek ve tatlıyla mutfak kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip olan medeniyetler şehri Hatay’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antakya künefesi, dünyaya nam saldı.

Şoklanmış şekilde dünyanın dört bir yanına ihraç edilen künefe, ABD, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Güney Afrika’da insanların damaklarını tatlandırıyor.

Yeni hedef Avrupa ülkeleri

Antakya künefesinin yurt içi satışının yıllık 600 ton, yurt dışı satışının ise 360 ton olduğunu belirten Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya künefesinin, Avrupa Birliği ülkelerinde tescil edilmesi için uluslararası tescil müracaatında bulunduklarını ve kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

'Antakya künefe peyniri' de tescillenme yolunda

Çinçin, AB tescilinin ardından, o ülkelere ihracatın artmasını beklediklerini dile getirerek, künefenin içinde kullanılan peynirin, ‘Antakya künefelik peyniri’ adıyla da tescil çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Yurt dışı ihracatımız aylık 100 bin porsiyon"

Hatay’da 1949 yılından bu yana Antakya künefesi üretimi yapan tesisin yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Uçar, standarda uygun şoklanmış vaziyette hazırladıkları künefeyi ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Singapur gibi ülkelere ve Güney Afrika’nın Johannesburg kentine ihraç ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği tescilinin ardından ihracatta yeni bir atılım yapmayı hedeflediklerinide belirten Uçar, “1949 yılında kurulan şirketimiz, Türkiye geneline ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Türkiye’deki hedef noktalarımız, restoran, kafe ve market gibi yerler. Dünyada da yine aynı şekilde bu noktalara satış yapmaktayız. Şu anki hedefimiz, Antakya’nın tescilli tatlısını Avrupa Birliği tescilinin ardından, Avrupa Birliği’nin bütün ülkelerine göndermek. Şu anda Türkiye geneline aylık 200 bin porsiyon dağıtım yapıyoruz. Yurt dışına da aylık 100 bin porsiyon ihracatımız bulunuyor” dedi.