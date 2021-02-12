Bu yıl Milli Mücadele ve bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden İstiklal Marşı’nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü.

TRT İstanbul Radyosu, 'Vatan Türküsü 1921' adıyla özel bir radyo tiyatrosu oyunu hazırlayarak, bu önemli yıl dönümünü taçlandırdı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un eseri olan İstiklal Marşı’nın yazım sürecini konu alan oyunu Burak Akyüz kaleme aldı.

Murat Şenol’un yönettiği 'Vatan Türküsü 1921'de Ali Ekber Diribaş, Mert Asutay, Turan Günay, Sefa Zengin, Zeki Atlı ve Mutlu Albayram gibi deneyimli tiyatrocular ve seslendirme sanatçıları karakterlere can verdi.

Milliyetçi duygular kabarıyor

Oyunun yönetmeni Murat Şenol, İstiklal Marşı’nın yazımındaki sancılı dönemleri radyo tiyatrosu aracılığıyla Türk halkına aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Oyunun o dönemlere ışık tuttuğunu anlatan Şenol, kendilerinin de o ışığı dinleyenlere aktarmaya çalıştıkları önemli bir projede yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

Seslendirme sanatçısı Ali Ekber Diribaş, oyunda Mehmet Akif Ersoy’a hayat veriyor.

Diribaş sadece oyunun metnini bile okumanın kendisini çok heyecanlandırdığını, oyunun içindeki bazı cümlelerin ise insanın milliyetçi duygularını kabarttığını söylüyor.

Geçmişin ve günümüzün kıymeti bilinmeli

Oyuncu Mert Asutay ise oyunun içinde ister istemez insanın o günlere gittiğini anlatıyor.

Kendilerinin o dönemi insanlara ne kadar aktarmaya çalışsalar da çok zor günler yaşandığını hatırlatan Asutay, o yüzden hem o günün kahramanlarının hem de günümüzün ve bağımsızlığımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini sözlerine ekliyor.

Tiyatro sanatçısı Sefa Zengin de bu önemli esere hayat verenler isimlerden.

Böylesine önemli bir projede yer almanın arkadaşları gibi kendisini de çok gururlandırdığını söylüyor Zengin.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine armağan ettiği en önemli eserinin oluşum sürecini insanlara aktarmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Zengin, “İyi ki yazmış, biz de iyi ki seslendiriyoruz” diyor.

Vatan Türküsü 1921 Radyo Tiyatrosu, 10 Mart Çarşamba saat 09.40’da TRT Radyo 1’de yayınlanacak.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu