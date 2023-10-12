Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılına özel sergi hazırlandı

Ankara'nın başkent oluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca aslına uygun çoğaltılan 115 belge, 14 harita ile 24 fotoğraf, sergilenmeye başlandı.

Ankara Valiliğince hazırlanan ve ana hizmet binasındaki sergi, 16. yüzyıldan itibaren Ankara'ya dair birçok resmi belgeyi içeriyor.

Sergide, Ankara'nın başkent oluşunun tarihi önemi ve başkentin modernleşme süreci gözler önüne seriliyor.

Seçkide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan merasim, 1927'de 288 oyla cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin TBMM yazısı, Ankara vilayetinde görev yapacak memurların belirlenmesi gibi çeşitli resmi belgeler de sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzalı, 2 Haziran 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi ve Ankara'nın şehircilik hayatıyla ilgili tarihi nitelikteki kroki, planlar ve fotoğrafların bulunduğu geçmişten bugüne Ankara'ya dair bir seçki, sergide yer alıyor.

Türkiye'nin önemli kültürel ve ekonomik değeri olan tiftik keçisiyle ilgili 1 Mayıs 1901 tarihli, Amerikalı Mösyö Babliye'nin Amerika'ya Ankara keçisi ihraç etmesine izin verilmesine ilişkin Sultan II. Abdülhamid'in emri, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sergi, yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.