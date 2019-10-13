Ankara'da bulunan ATO Congreisum'da Eylül Fuarcılık tarafından 18-27 Ekim'de düzenlenecek fuarda, yaklaşık 300 yayınevi stant açacak. Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, 16 yıllık geçmişi bulunan Ankara Kitap Fuarı'nın her senenin başında bir kez daha başkentlilere kapılarını açtığını söyledi.

Okurlardan gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl ilk kez sonbaharda da fuar organize ettiklerini belirten Çayır, "Ankara kitap seviyor ve kitap okuyor. Biz de Ankaralının kitaba, farklı yayınevlerine, yazarlara, konferanslara rahat ulaşabilmesini sağlamak açısından fuarı yılda iki kereye çıkardık" dedi.

Hafta sonları ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı

Başkentlilerin kitaba ilgisinin yayınevlerinin cirolarına, satışlara ve imza günlerindeki yoğunluğa da yansıdığını vurgulayan Çayır, özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısının 100 bine ulaştığını anlattı.

Açılışı 18 Ekim Cuma günü yapılacak fuara Rusya'nın konuk ülke, İlya Boyasov'un konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu'nun ise onur yazarı olarak katılacağını belirten Çayır, "Fuar gittikçe gelişiyor, genişliyor. Geçen sene yayınevi sayısı 250'yi aşkındı. Bu yıl 300'ün üzerinde. İmza gününe, söyleşilere katılacak binlerce yazarımız var" dedi.

[Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır / Fotoğraf: AA]

"Metrekareye düşen okuyucu sayısı en fazla olan fuar"

Remzi Çayır, Ankara Kitap Fuarı'nın, okuyucu ilgisi açısından Türkiye'de birinci olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Okullara afiş dağıtmaya gittiğimizde öğretmenlerin, öğrencilerin gözleri ışıldıyor. İlgi çok. Metrekareye düşen okuyucu sayısı en fazla olan kitap fuarı, Ankara Kitap Fuarı."

Şubatta düzenlenen fuarı 500 binin üzerinde başkentlinin ziyaret ettiğini söyleyen Çayır, "Bu fuarda ziyaretçi sayısının 600 bini geçmesini bekliyoruz. İki kez yaptığımız için artık yılda 1 milyon ziyaretçiyi aşacağız. Bu da çok büyük bir rakam. Herkesin internetin başında zaman tükettiği, sanal medyanın hepimizi sarıp sarmaladığı bir dünyada yeniden kitaba dönüşün işareti gibi bir şey" dedi.

Kaynak: AA