Ani Örenyeri'nin tarihi zenginlikleri ortaya çıkarılıyor

Türkiye-Ermenistan sınırında, Kars Arpaçay yakınında yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "dünya kenti", "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'nde yapılan arkeolojik kazılar devam ediyor.

Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

2012'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Ani Örenyeri'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram başkanlığında yapılıyor.

Akdeniz, Pamukkale, Ardahan, Muğla üniversitelerinden öğrenci ve bilim insanlarının da aralarında bulunduğu ekibin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda tarihi zenginlikler ortaya çıkarılıyor.

Turist sayısında yüzde 300'lük artış

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Ani Örenyeri'nin listeye alınmasının ardından turist sayısında yüzde 300'lük artış olduğu belirtti.

"Dünya Mirası Listesi'ne giren eserleri takip eden 3 milyon turist olduğu söyleniyor. Bu turistlerden 100-110 bini Ani Örenyeri'ni ziyaret etti."

Doğanay, Ani Örenyeri'nde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, yılda 45 gün olmak üzere Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahriye Bayram'ın başkanlığında 30 kişilik kazı ekibiyle bilimsel kazı çalışmalarının başladığını anlattı.

"Hak ettiği ziyaretçi sayısını alacak"

Örenyeri'nde ayakta duran 21 eserin olduğunu hatırlatan Hakan Doğanay, "Ani kültürlerin, medeniyetlerin beşiği. Ani'de yaşayan bir çok medeniyet, kültürel ve beşeri zenginlik bu kazılarla gün yüzüne çıkartılarak anlatılacak. Ani Örenyeri Türkiye'deki örenyerlerinin başkenti olarak anılmaktadır, hak ettiği ziyaretçi sayısını da restorasyonlar bittikten sonra en kısa sürede alacaktır" dedi.

Prof. Dr. Fahriye Bayram da, Ani'de 2012 yılından beri kazı çalışması yaptıklarını belirtti.

"Kazı ekibinde Ardahan, Muğla ve Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları ile öğrencilerimiz bulunuyor. Ani'deki çalışmaların temel amacı toprak altındaki eserleri çıkartmadan önce ayaktaki eserlerin sağlamlaştırılması."

Kaynak: AA