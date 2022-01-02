Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 200 bin eser bulunuyor. Bu eserlerin yüzde 97'si depolarda muhafaza ediliyor.

Camdan madene, taştan pişmiş toprağa eserler niteliklerine göre sınıflandırılıyor. Her biri için ayrı depo ve iklimlendirme ortamları oluşturuluyor. Son teknoloji sistemlerle eserlerin güvenliği sağlanıyor.

Eserler için iklimlendirme sistemi

Depoda 2017'den beri çalışıldığını aktaran Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, çalışmaları şöyle anlatıyor:

"Yeni sistem depolarımız kuruldu. Eserlerimizin bakımlarını yaptık yeniden envanterledik. Son depoda son yerleştirmeleri yapıyoruz. Her eserin muhafazası için mutlaka bir ısı ve nem değeri vardır mütemadiyen klimalarımız çalışır, iklimlendirmelerimiz çalışır"

Yeni kurulan yanmaz özellikli elektromanyetik depolama sistemleri ile korunan eserlerin bakım ve onarımları da düzenli olarak takip ediliyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Seyit Taşdelen