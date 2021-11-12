Arkeolojik kazılar, sualtı kazıları, yüzey araştırmaları ve müze kurtarma kazıları....

Yurdun dört bir yanında süren arkeolojik çalışmalarda önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bereketli Anadolu toprakları bu uygarlıkların geride bıraktıklarıyla oldukça önemli arkeolojik birimlere sahip. Bu zenginliklerin açığa çıkarılabilmesi ve geçmişe ışık tutabilmek adına yapılan arkeolojik çalışmalar artık yılın 12 ayında da devam ediyor.

Türkiye'nin kültür hazinesi

Geçen yıl, salgına rağmen Türkiye genelinde 502 arkeolojik çalışma yapıldı. Bunlara 2021 yılındaki kazılar da eklendi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, "2021 yılında şu ana kadar 602 faaliyet icra ettik arkeolojik kazı çalışması bağlamında. Geçen yıl 25 binden fazla eseri müzelerimize kazandırmıştık. Bu yıl muhtemelen 30 bin civarında eser bekliyoruz" dedi.

[Grafik: TRT Haber]

Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe'de 2 yıl önce başlanan kazı çalışmalarında Neolitik Çağa uzanan önemli bulgulara rastlandı.

Karahantepe'deki kazı çalışmaları

Göbeklitepe'nin bulunduğu 100 kilometrelik alanda keşfedilen 12 tepeden biri Karahantepe. 12 bin yıllık alanda keşfedilen dikili taşlarda özellikle insan figürleri ön planda. En dikkat çekeni ise ergenliğe geçiş odasındaki insan başı.

Çalışmalar yurdun diğer bölgelerinde hız kesmeden, büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Çıkarılan eserler bölgede yaşayan uygarlıkların yaşam tarzları, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapıları hakkında önemli bilgiler veriyor. Ortaya çıkan her bir buluntu, tarihe ışık tutuyor.

Her kazıda yeni bir keşif

Magnesia Antik Kentinin bu yılki çalışmalarında Helenistik döneme ait 2300 yıllık Zeus Tapınağı’nın giriş kapısı bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla tapınağın tamamının ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Yerin metrelerce altından çıkarılan eserler, çeşitli aşamalardan geçirilip tek tek inceleniyor. Tarihleme yöntemi ile yaşları ve ait olduğu medeniyet belirleniyor.

Türk Tarih Kurumu tarafından da desteklenen arkeolojik kazıların Türkiye'nin kültür turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Birgül Yazıcı, Burak Dündar, Gül Benli

Kamera: Mesut Akın, Emre Veli, Serhat Alabuğa

Grafik: Şeyma Özkaynak