Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin kapılarını açmasına saatler kaldı. 2008'de izleyicilerine veda eden AKM, yeni dönemde repertuvarını genişletti.

Bundan böyle tesiste, geleneksel müzik alanında da konserler gerçekleştirilecek. İlk konser olan 'Mozaik' ise 3 Kasım'da düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, koro ve topluluk sanatçıları, AKM sahnesinde sanatseverler ile buluşacak. Müzik tutkunlarına bir ilki yaşatacak konserin provası yapıldı.

Yönetmen İhsan Özer, 13 yıl sonda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış programı içinde aşağı yukarı 150 kişilik bir ekiple hem kulaklara hem göze hitap edecek çok önemli bir etkinlik olacağını söyledi.

Burada ilk defa bir hologram teknolojisi kullanıldığına vurgu yapan Özer, burada Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Aşık Veysel'in hologram teknolojisiyle sahnede kendileriyle birlikte olacağını belirtti.

Sanatçılar, yalnızca konserin değil AKM'ye yeniden kavuşmanın da heyecanını yaşıyor.

Uzun yıllar sonrasında çalışma yerlerine tekrar kavuşacaklarını belirten Cumhurbaşkanlığı Devlet Korosu Sanatçısı Taha Aras, "Bunun için özel olarak mutluyuz. Aynı zamanda geniş bir toplulukla güzel sanatlar genel müdürlüğüne bağlı birimlerdeki diğer sanatçılarla birlikte bu da bize ayrıca bir heyecan veriyor." dedi.

Teknoloji ve sanatı bir araya getirecek konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.