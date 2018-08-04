Aizanoi'de hedef Dünya Miras Listesi'nde kalıcı olmak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan "Aizanoi Antik Kenti"nin listede kalıcı olması için çabalar sürüyor.

Her yıl 60 bin turist ziyaret ediyor

Kütahya Çavdarhisar'da bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Muammer Özer, tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayanan antik kentin her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağına ev sahipliği yapıyor

Muammer Özer, yörede Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın bulunduğunu söyledi.

"Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, 'İkinci Efes' olarak da adlandırılmaktadır. Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli anfi tiyatrosu, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Roma döneminde antik kentte yaklaşık 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir."

2012 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı

Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığını ifade eden Muammer Özer, erken Roma döneminde piskoposluk merkezi iken, 7. yüzyıldan itibaren bu önemini yitirdiğini, Selçuklular döneminde ise Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı da bölgeye Çavdarhisar adı verildiğini anlattı.

"Aizanoi Antik Kenti 2012 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edildi. 1970 yılından beri Alman arkeologlar tarafından bölgede yürütülen kazı çalışmaları, 2010 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Elif Özer başkanlığında yürütülüyor. Ayrıca çevre düzenlemeleri ve daimi listeye girmek için çabalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA