Kültür-Sanat
AA 19.10.2025 11:29

Aççana Höyük'te milattan önce 1500'lere ait tabletler bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, milattan önce 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Aççana Höyük'te milattan önce 1500'lere ait tabletler bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin izini süren kazıların kendilerine benzersiz bir keşif sunduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras projemiz kapsamında sürdürülen Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında (Hatay, Reyhanlı), İdrimi Hanedanlığı dönemine ait, yaklaşık milattan önce 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletler gün yüzüne çıkarıldı. Yoğun bir yangın tabakası içinde bulunan bu belgelerde, mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

Bu buluntular, geç Tunç Çağı'nın süper güçlerinden biri olan Mitanni İmparatorluğu'nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik yaşamına da ışık tutuyor."

Aççana Höyük'te milattan önce 1500'lere ait tabletler bulundu

Kazılarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve tüm bilim insanlarına teşekkür eden Ersoy, bu keşfin Türkiye'nin kültür hayatına değer katmasını diledi.

Hatay Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Tarihi Eser Keşif
