Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 19.10.2025 01:56

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentin önde gelen salonlarından Zaryadye Hall'de düzenlenen konseri, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile pek çok yabancı ülkenin büyükelçileri, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Rus ve Türk dinleyiciler izledi.

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konser, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapıldı. Anadolu ezgilerinin yer aldığı konserde, Ferit Tüzün'ün "Çayda Çıra" eseri, Arpanatolia grubunun arp, ney, sipsi, perküsyonla çaldığı türküler, Ulvi Cemal Erkin'in İkinci Senfonisi, Cemal Reşit Rey'in eserleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi

"Türk sanatçılar dünyada büyük başarılara imza atıyor"

Büyükelçi Bilgiç, konser öncesinde yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının kutlanacağını belirterek, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rusya'da konser organize ettiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yaklaşan bayram vesilesiyle andıklarını söyleyen Bilgiç, "Atatürk, sanata ve sanatçılara büyük önem veriyordu. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok sayıda yetenekli sanatçı ortaya çıktı. Günümüzde de Türk sanatçılar tüm dünyada büyük başarılara imza atıyor." dedi.

CSO'nun 200 yıllık tarihi olduğunu hatırlatan Bilgiç, bu orkestranın Cumhuriyet tarihinden daha eski geçmişe sahip olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi

Bilgiç, CSO'nun Rus topraklarındaki ilk konserinin 100 yıl önce Sovyet Leningrad'ında gerçekleştiğini anlatarak, "Elbette orkestra bu konserden sonra Rusya'ya birçok kez daha geldi. İki gün önce de orkestra St. Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu'nda konser verdi." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Büyükelçi Bilgiç, "Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler en üst düzeyde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde ilişkilerimizi geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Rusya
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i rahmetle anıyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:24
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
03:26
İstanbul'da tefecilik soruşturması: 3 tutuklama
01:54
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
01:47
Bakan Fidan: KKTC’de düzenlenecek seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum
00:59
Hamas: Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkesi açıkça ihlal etti
23:32
Bursa'da göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yoldan çıktı
İETT otobüsü yoldan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ