Kültür-Sanat
Kültür-Sanat
TRT Haber 18.10.2025 15:00

İletişim Başkanı Duran: Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i rahmetle anıyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Şair, mütefekkir ve yazar Nuri Pakdil'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

İletişim Başkanı Duran, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.

İletişim Başkanı Duran, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelimeleriyle direnişi, kalemiyle adanmışlığı temsil eden Üstat Pakdil; yalnız bir yazar ve şair değil, bir bilinçti, bir duruştu " ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Üstad, yalnız bir yazar ve şair değil; bir duruştu"

"Edebiyat ve düşünce dünyamızın kutlu sesi, Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Kelimeleriyle direnişi, kalemiyle adanmışlığı temsil eden Üstat Pakdil, yalnız bir yazar ve şair değil, bir bilinçti, bir duruştu. O inancı, adaleti ve onuru sözüne mihenk yapan bir fikir öncüsü ve aksiyon insanıydı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

 

Burhanettin Duran Kudüs
Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı: Mardin
