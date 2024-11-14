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Kültür-Sanat
AA 14.11.2024 20:19

84 yaşındaki ressam çakıl taşlarını sanata dönüştürüyor

Çakıl taşlarıyla resim yapma tekniğini kullanan 84 yaşındaki ressam İsmail Fehim İbrahimhakkıoğlu, kişisel sergisini Ankara'da üniversite öğrencileriyle buluşturdu.

84 yaşındaki ressam çakıl taşlarını sanata dönüştürüyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen törende, ressam İbrahimhakkıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve diğer katılımcılarla, serginin açılışını yapan İbrahimhakkıoğlu, resimleri ve sanatı hakkında bilgi verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İbrahimhakkıoğlu, 1960'tan bu yana çakıl taşı ve kumla resimler yaptığını anlattı.

Erzurum'dan getirdiği çakıl taşlarını kullandığını, öğrencilerinin de daha sonra farklı şehirlerden çakıl taşları getirdiğini belirten İbrahimhakkıoğlu, sergide farklı temalarda 41 eserinin sergilendiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İbrahimhakkıoğlu, fahri doktora unvanı ve sergi açılışı için üniversite yönetimine teşekkür etti.

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