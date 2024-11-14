84 yaşındaki ressam çakıl taşlarını sanata dönüştürüyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen törende, ressam İbrahimhakkıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve diğer katılımcılarla, serginin açılışını yapan İbrahimhakkıoğlu, resimleri ve sanatı hakkında bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

İbrahimhakkıoğlu, 1960'tan bu yana çakıl taşı ve kumla resimler yaptığını anlattı.

Erzurum'dan getirdiği çakıl taşlarını kullandığını, öğrencilerinin de daha sonra farklı şehirlerden çakıl taşları getirdiğini belirten İbrahimhakkıoğlu, sergide farklı temalarda 41 eserinin sergilendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İbrahimhakkıoğlu, fahri doktora unvanı ve sergi açılışı için üniversite yönetimine teşekkür etti.