Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7. Üsküdar Kitap Fuarı başladı
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nın 7'incisi başladı. Fuar alanı ilk günden doldu taştı. TRT Çocuk standına da ilgi yoğundu.
İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak Üsküdar 7'inci kitap fuarı başladı.
Açılışa katılanlar arasında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da vardı. Edebiyat dünyasından da pek çok ünlü isim de fuardaydı.
TRT standına yoğun ilgi
Üsküdar Kitap Fuarı'na minik okurlar da katılım sağladı. Özellikle TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından Rafadan Tayfa'nın hikayelerini anlatan kitaplar fuarda hem aileler hem de çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki kitap fuarının etkinlik programı oldukça yoğun. 450 yazar, 115 yayınevi katılımıyla 550 etkinlik düzenlenecek.
Fuar, 27 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Etiketler: İstanbul İbrahim Kalın TRT
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