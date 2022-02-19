Malazgirt 1071, Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas ile Kaptan Pengu ve Arkadaşları, TRT'nin her yaştaki izleyiciye hitap eden vizyondaki 4 ortak yapım filmi, haftalardır büyük bir beğeniyle seyirciyle buluşuyor.

Vizyona en son giren Malazgirt 1071, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı'nı konu ediyor.

Malazgirt Ovası'nda Bizans ve Selçuklu ordularının karşı karşıya gelmesinin ardından Türklerin Anadolu'daki bin yıllık serüveni başlıyor.

Vizyondaki 7'inci haftasına giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" gişede büyük başarı yakaladı.

Trabzon Maçka'da teröristlerle girilen çatışma sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik'in hikâyesini anlatan film, halen sinema salonlarında izleyici ile buluşuyor.

TRT'nin vizyondaki 2 diğer ortak yapımı ise çocuklar için

Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filminde, usta bir pilot olan büyük babasının mirası olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın hikayesi anlatılıyor.

Kaptan Pengu ve Arkadaşlarının ikinci serüveni de yine soluksuz bir seyir vadediyor.

Serinin bu filminde Kaptan Pengu önderliğindeki grup iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, okyanus ve denizlerdeki yaşamı tehdit eden kirlilik gibi sorunları inceliyor.