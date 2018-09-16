7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belirlendi

Karnaval komitesinin açıklamasına göre, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişiyi dostluk ve sevgi çatısı altında buluşturan ve “Nisan’da Adana’da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın tarihi belirlendi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan festival 3-7 Nisan 2019'da yapılacak. Karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi de 6 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek.

Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak.

Kaynak: AA